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Haberler Galeri Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu, nasıl alınır? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 14:23

Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu, nasıl alınır? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları 2023 belli oldu! İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla karşılaşmada rakip takımın taraftarları sahaya alınmayacak. Derbi maçı bilet satışları, sadece sarı lacivertli ekibin taraftarlarına satılacak. Bu noktada ev sahibi ekibin taraftarları "Fenerbahçe Galatasaray biletleri satışa çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bilet fiyatları, sarı lacivertli kulüp tarafından belirlendi. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…

Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu, nasıl alınır? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu yanıt arıyor. Derbiye Galatasaray taraftarları İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla alınmayacakken, Fenerbahçe taraftarları maçtaki yerini alabilecek. Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, misafir takım koltuklarının Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacağını belirtti. Peki, Fenerbahçe Galatasaray biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu, nasıl alınır? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

GALATASARAY TARAFTARI DERBİYE ALINMAYACAK

İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak. İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı derbi mücadelede, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer alacak.

Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, misafir takım koltuklarının Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu, nasıl alınır? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu, nasıl alınır? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.

Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu, nasıl alınır? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbi mücadelesi 8 Ocak 2023 tarihinde 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

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