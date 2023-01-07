Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Galatasaray ligdeki puan durumu sıralamasında ilk sıra için kozlarını paylaşmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda en önemli adımlardan olan derbi maçında kazanan olmak isteyen ezeli rakipler, İstanbul Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kıran kırana geçecek olan derbi maçını canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklinde araştırmaya devam ediyor. İşte FB-GS derbisi canlı yayın kanalı ve saat detayları.