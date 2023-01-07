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Haberler Galeri Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:14

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Galatasaray ligdeki puan durumu sıralamasında ilk sıra için kozlarını paylaşmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda en önemli adımlardan olan derbi maçında kazanan olmak isteyen ezeli rakipler, İstanbul Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kıran kırana geçecek olan derbi maçını canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklinde araştırmaya devam ediyor. İşte FB-GS derbisi canlı yayın kanalı ve saat detayları.

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 18. Haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçıyla şahlanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak müsabakada kazanarak ligdeki liderlik yarışında rakibine kan kaybettirmek için sahaya çıkacak. Zorlu FB-GS derbisini canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

  • Kritik mücadele 8 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak.
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Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

  • Süper Lig 18. Hafta mücadelesi Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat 19:00' da başlayacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

  • Fenerbahçe - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

DERBİDE İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

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