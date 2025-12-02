Giriş Tarihi: 02.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:37
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası güncellendi! İşte Süper Lig'de son 10 sezonun derbi şampiyonu...
Süper Lig'in 14. haftası büyük bir derbiye sahne oldu. Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'si, Okan Buruk'un Galatasaray'ını ağırladı. Mücadele Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Dev karşılaşma sonrasında son 10 sezonda derbilerde en çok puan toplayan takımları sizler için derledik. İşte haberin detayları…