Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası güncellendi! İşte Süper Lig’de son 10 sezonun derbi şampiyonu...

Giriş Tarihi: 02.12.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:37

Süper Lig'in 14. haftası büyük bir derbiye sahne oldu. Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'si, Okan Buruk'un Galatasaray'ını ağırladı. Mücadele Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Dev karşılaşma sonrasında son 10 sezonda derbilerde en çok puan toplayan takımları sizler için derledik. İşte haberin detayları…

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. Konuk Galatasaray, 27'nci dakikada öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Sane, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta Oosterewolde'ye çarpan top ağlara gitti: 0-1.

44'üncü dakikada kullanılan kornerin ardından Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde En-Nesyri vuruşunu yaptı. Alvarez'e çarpan top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, kornerden gelen topun Skriniar'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında maçın temposu zaman zaman artsa da gol sesi duyulmadı. 60'ıncı dakikada Sanchez'in son çizgiden içeri çevirdiği topa Sane yerden sert vurdu.

Skriniar'a çarpan top direğin dibinden dışarı çıktı. 90+5'te Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent'in ortasında Jhon Duran penaltı noktası yakınında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

PUAN FARKI DEĞİŞMEDİ

Galatasaray, 1 puan önde geldiği Kadıköy'den lider döndü. Sarı-kırmızılı ekip, 14. haftaya 32 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

"Cimbom" derbiden yenik ayrılması durumunda hem 3 puanı hem de liderliği rakibine kaptıracaktı. Müsabakadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, puan farkını koruyarak liderliğini sürdürdü.

SON 10 SEZONUN DERBİ ŞAMPİYONU

Dev mücadele sonrasında son 10 sezonda derbilerde en fazla puan toplayan takımları derledik. İşte detaylar…

Trabzonspor: 66 Puan

Fenerbahçe: 77 puan

Beşiktaş: 78 puan (Averaj 3)

Galatasaray: 80 puan (Averaj 7)