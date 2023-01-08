Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Süper Lig'in 18. Haftasında İstanbul Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde, sarı-kırmızılı ekip ilk yarının 32. dakikasında Sergio Oliveira ile kaydettiği golle üstünlüğü sağladı. Mücadelenin ikinci yarısında dakikalar 78'i gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu sahneye çıkarak Galatasaray'ın 2. golüne imza attı. Karşılaşmanın son anlarında ise Mauro İcardi sahneye çıkarak maçın skorunu ilan eden gole imza attı ve maç 3-0 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı. Mücadeleyi izleyemeyenler ise Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte maçtan detaylar.