Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. Haftasında derbi mücadelesi için yeşil sahada bir araya geldi. Kıran kırana geçen derbi maçında Galatasaray 32.78 ve 90+10 dakikalarda kaydettiği gollerle 3 farklı üstünlük elde etti ve maç bu şekilde sonuçlandı. Derbi maçını izleyemeyen futbolseverler ise "Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ VE GOLLER

Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve gollerine ilişkin detaylar şöyle;