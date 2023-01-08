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Haberler Galeri Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA
Giriş Tarihi: 08.01.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 21:38

Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Süper Lig'in 18. Haftasında İstanbul Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde, sarı-kırmızılı ekip ilk yarının 32. dakikasında Sergio Oliveira ile kaydettiği golle üstünlüğü sağladı. Mücadelenin ikinci yarısında dakikalar 78'i gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu sahneye çıkarak Galatasaray'ın 2. golüne imza attı. Karşılaşmanın son anlarında ise Mauro İcardi sahneye çıkarak maçın skorunu ilan eden gole imza attı ve maç 3-0 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı. Mücadeleyi izleyemeyenler ise Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte maçtan detaylar.

Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. Haftasında derbi mücadelesi için yeşil sahada bir araya geldi. Kıran kırana geçen derbi maçında Galatasaray 32.78 ve 90+10 dakikalarda kaydettiği gollerle 3 farklı üstünlük elde etti ve maç bu şekilde sonuçlandı. Derbi maçını izleyemeyen futbolseverler ise "Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ VE GOLLER

Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve gollerine ilişkin detaylar şöyle;

Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan derbi maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 1-0 önde tamamladı. Mücadele 3-0 Galatasaray galibiyetiyle noktalandı.

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Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.

Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

Fenerbahçe - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

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