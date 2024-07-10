Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:34
Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın kanalı ve saati
Fenerbahçe ile Hajduk Split arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı futbol severler tarafından araştırılıyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı programı belli oldu. Admira Wacker ile berabere kalan sarı-lacivertliler Hajduk Split ve ardından Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? İşte FB hazırlık maçı hakkında tüm detaylar…