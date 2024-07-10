Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın kanalı ve saati

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın saati ve kanalı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren sarı-lacivertliler üçüncü hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla mücadele edecek. Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, Avusturya'da ilk hazırlık maçını Admira Wacer ile oynamıştı. Peki, Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…