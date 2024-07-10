Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın kanalı ve saati
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:34

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın kanalı ve saati

Fenerbahçe ile Hajduk Split arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı futbol severler tarafından araştırılıyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı programı belli oldu. Admira Wacker ile berabere kalan sarı-lacivertliler Hajduk Split ve ardından Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? İşte FB hazırlık maçı hakkında tüm detaylar…

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın kanalı ve saati

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın saati ve kanalı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren sarı-lacivertliler üçüncü hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla mücadele edecek. Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, Avusturya'da ilk hazırlık maçını Admira Wacer ile oynamıştı. Peki, Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın kanalı ve saati

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Hajduk Split maçı 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın kanalı ve saati

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık mücadelesi Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanmıştı.

Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla oynanacak müsabaka S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın kanalı ve saati

ENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split
19.00 (Yerel saat)
Merkur Arena


13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg
18.30 (Yerel saat)
Merkur Arena

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Hajduk Split maçı yayın kanalı ve saati
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA