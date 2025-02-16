Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
11:16
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Avrupa'daki büyük zaferinin ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki önemli rakiplerinden Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak için sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmek isteyen sarı-lacivertliler galibiyetle yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?