Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde edebilmek için, ligdeki rakiplerinden Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Kasımpaşa karşısında alacağı galibiyetle bu hedefini pekiştirmek isteyen Fenerbahçe, taraftarlarının desteğiyle galibiyetle yoluna devam etmeyi planlıyor. Peki; Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?