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Haberler Galeri Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:16

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Avrupa'daki büyük zaferinin ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki önemli rakiplerinden Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak için sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmek isteyen sarı-lacivertliler galibiyetle yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde edebilmek için, ligdeki rakiplerinden Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Kasımpaşa karşısında alacağı galibiyetle bu hedefini pekiştirmek isteyen Fenerbahçe, taraftarlarının desteğiyle galibiyetle yoluna devam etmeyi planlıyor. Peki; Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 16 Şubat 2025

Saat: 19:00

Stadyum: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Yayıncı Kanal: beIN Sports
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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

İKİ TAKIM 44. KEZ RAKİP OLACAK

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 35 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 108 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Muhtemel 11

  • Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Levent, Oğuz, Fred, Mert Hakan, Kostic, Tadic, En Nesyri, Talisca
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