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Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 07:22

Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur atlama ihtimalleri

Fenerbahçe Rangers maçı için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rövanş maçında Rangers ile İskoçya'da karşılaşacak. İlk maçta sahasında 3-1'lik mağlubiyet alarak tur şansını zorlaştıran ekip bugün Avrupa'daki geleceğini belirleyecek kritik karşılaşmaya çıkacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için ne yapması gerektiği merak ediyor. Peki; Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur ihtimalleri.

Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur atlama ihtimalleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçında İskoçya'nın Rangers takımına 3-1'lik mağlubiyet alarak tur şansını zora soktu. Şimdi, gözler 13 Mart 2025'teki rövanş karşılaşmasına çevrildi. İskoçya'da, Ibrox Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki geleceğini belirleyecek. Peki; Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? İşte o ihtimaller...

Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur atlama ihtimalleri

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Turu geçen takımın çeyrek finale çıkacağı karşılaşma 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

Heyecanlı mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

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Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur atlama ihtimalleri

FENERBAHÇE TUR İHTİMALLERİ

İlk karşılaşmada, Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 3-1'lik mağlubiyet alarak tur şansını zora soktu. Şimdi, Fenerbahçe'nin bu zorlu rövanşta turu geçebilmesi sahadan 3 farklı galibiyet ile ayrılması gerekecek.

2 farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek.

Tek farklı galibiyet ise temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarına veda etmesi anlamına geliyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur atlama ihtimalleri

UEFA FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun.

Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur atlama ihtimalleri

2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına iki eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek. Öte yandan Maximin de Mourinho'nun tercihleri arasında yer almadı.