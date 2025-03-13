Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
07:22
Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur atlama ihtimalleri
Fenerbahçe Rangers maçı için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rövanş maçında Rangers ile İskoçya'da karşılaşacak. İlk maçta sahasında 3-1'lik mağlubiyet alarak tur şansını zorlaştıran ekip bugün Avrupa'daki geleceğini belirleyecek kritik karşılaşmaya çıkacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için ne yapması gerektiği merak ediyor. Peki; Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur ihtimalleri.