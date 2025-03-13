Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? Fenerbahçe Rangers maçı tur atlama ihtimalleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçında İskoçya'nın Rangers takımına 3-1'lik mağlubiyet alarak tur şansını zora soktu. Şimdi, gözler 13 Mart 2025'teki rövanş karşılaşmasına çevrildi. İskoçya'da, Ibrox Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki geleceğini belirleyecek. Peki; Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanırsa turu geçebilir? İşte o ihtimaller...