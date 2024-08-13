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Haberler Galeri Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar, kaç fark gerekiyor? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri
Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:46

Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar, kaç fark gerekiyor? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşısında rövanş mücadelesi verecek Fenerbahçe, ilk maçta avantajı 2-1 skorla karşı takıma kaptırdı. Şimdi taraftarlar Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir sorularına yanıt arıyor. Öte yandan bir sonraki tur için de muhtemel rakipler belli oldu. Peki; Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar? İşte, Fenerbahçe play-off ihtimalleri...

Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar, kaç fark gerekiyor? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri

Fenerbahçe nasıl tur atlar belli oldu. Lille karşısında rövanş mücadelesi verecek sarı lacivertliler devler ligi mücadelesini sürdürüyor. Grup aşamasına çıkmak için yolunda ilerleyen Kanarya Süper Lig sezonuna da başladı. Mourinho yönetiminde ilk sezonunu geçiren takım Avrupa'da da adından söz ettirmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri

Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar, kaç fark gerekiyor? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri

FENERBAHÇE - LİLLE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Lille rövanş maçı 13 Ağustos akşamı oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Lille'yi eleyip play-off turuna çıkmak istiyor.

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Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar, kaç fark gerekiyor? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri

FENERBAHÇE TURU NASIL ATLAR?

İlk maçı 2-1 skorla yenen Lille avantajı yakaladı. Fenerbahçe Lille karşısında 2 farklı galibiyet elde etmesi durumunda tur atlayacak. Her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda ise tur atlayan takım Lille olacak.

Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar, kaç fark gerekiyor? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri

Fenerbahçe tek farklı kazanırsa maç uzatmalara gidecek. Burada da toplam eşitlik bozulmazsa tur biletini alan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar, kaç fark gerekiyor? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri

FENERBAHÇE LİLLE'İ ELERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe, Lille karşısında turu atlarsa Slavia Prag - Union SG ve Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesini kazanan takımlardan birisiyle eşleşecek.

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