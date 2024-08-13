Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar, kaç fark gerekiyor? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri

Fenerbahçe nasıl tur atlar belli oldu. Lille karşısında rövanş mücadelesi verecek sarı lacivertliler devler ligi mücadelesini sürdürüyor. Grup aşamasına çıkmak için yolunda ilerleyen Kanarya Süper Lig sezonuna da başladı. Mourinho yönetiminde ilk sezonunu geçiren takım Avrupa'da da adından söz ettirmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri