Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:46
Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar, kaç fark gerekiyor? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off ihtimalleri
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşısında rövanş mücadelesi verecek Fenerbahçe, ilk maçta avantajı 2-1 skorla karşı takıma kaptırdı. Şimdi taraftarlar Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farklı kazanması gerekir sorularına yanıt arıyor. Öte yandan bir sonraki tur için de muhtemel rakipler belli oldu. Peki; Fenerbahçe Lille karşısında nasıl tur atlar? İşte, Fenerbahçe play-off ihtimalleri...