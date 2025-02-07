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Haberler Galeri Fenerbahçe 2025 UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncuları ekledi?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:55

Fenerbahçe 2025 UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncuları ekledi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna devam ediyor. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off turuna katılma hakkı kazanan sarı-lacivertliler, bu turda Anderlecht ile karşılaşacak. Avrupa'daki macerasına yeni bir heyecanla devam eden ekip, ara transfer dönemini de verimli geçirerek kadrosunu güçlendirdi. Takım, UEFA listesine yaptığı güncellemelerle dikkatleri üzerine çekti. Yeni liste, Avrupa mücadelesi öncesi taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025 Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncular eklendi?

Fenerbahçe 2025 UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncuları ekledi?

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. Play-off aşamasına geçen takım rakibi belli olurken UEFA listesinde de güncellemeye gidildi. Transfer döneminde kadrosunu güçlendiren takıma Skriniar ve Talisca dahil olmuştu. Peki, 2025 UEFA listesine hangi oyuncular eklendi?

Fenerbahçe 2025 UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncuları ekledi?

FENERBAHÇE'DEN YENİ LİSTE!

Fenerbahçe 2'si yeni transfer 3 futbolcuyu UEFA listesine ekledi.Kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin UEFA listesi güncellendi.

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Fenerbahçe 2025 UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncuları ekledi?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarak play-off turuna yükselecek olan Fenerbahçe, yenilenen kadrosunu UEFA'ya sundu. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk olarak Diego Carlos'u listeye dahil etti ancak Brezilyalı oyuncunun sakatlığı, planları altüst etti. 6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Carlos, bu yüzden listeden çıkarıldı.

Fenerbahçe 2025 UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncuları ekledi?

SKRİNİAR VE TALİSCA KADRODA!

Ara transfer döneminde kadroya katılan Skriniar ve Talisca ise Avrupa listesine dahil edildi. Sol kanat konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, zaman zaman Sebastian Szymanski bu bölgede görev almıştı. İlk listeye yetişmeyen Kostic de artık Avrupa kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe 2025 UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncuları ekledi?

FENERBAHÇE-ANDERLECHT PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe play off karşılaşmalarında Anderlecht ile eşleşti. Karşılaşma 13 Şubat Perşembe saat 20.45'te gerçekleşecek.

Maçın rövanşı ise 20 Şubat Perşembe saat 23.00'da yapılacak.

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