Fenerbahçe 2025 UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncuları ekledi?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarak play-off turuna yükselecek olan Fenerbahçe, yenilenen kadrosunu UEFA'ya sundu. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk olarak Diego Carlos'u listeye dahil etti ancak Brezilyalı oyuncunun sakatlığı, planları altüst etti. 6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Carlos, bu yüzden listeden çıkarıldı.