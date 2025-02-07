Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
11:55
Fenerbahçe 2025 UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncuları ekledi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna devam ediyor. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off turuna katılma hakkı kazanan sarı-lacivertliler, bu turda Anderlecht ile karşılaşacak. Avrupa'daki macerasına yeni bir heyecanla devam eden ekip, ara transfer dönemini de verimli geçirerek kadrosunu güçlendirdi. Takım, UEFA listesine yaptığı güncellemelerle dikkatleri üzerine çekti. Yeni liste, Avrupa mücadelesi öncesi taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025 Fenerbahçe UEFA listesine hangi oyuncular eklendi?