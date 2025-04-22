Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
07:14
Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sert sözler! Fatura kime kesilecek? Suçlu kim?
Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala Fenerbahçe, evinde Kayserispor engeline takıldı. Sarı-lacivertliler, 3-3'lük beraberliğinin ardından şampiyonluk şansını zora soktu. Maçın ardından yönetim ve Jose Mourinho eleştiri oklarını yeniden üzerine çekti. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, sarı-lacivertlilerin sezon performansını değerlendirirken, sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...