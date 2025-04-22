Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sert sözler! Fatura kime kesilecek? Suçlu kim?

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok ağır yara aldı. Suçlu kim, faturayı kime keseceğiz?

GÜRCAN BİLGİÇ: ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İYİ ANLATAMAMIŞ

''Üç tane isim var; birincisi elbette Jose Mourinho… Kulübün bu seneki en büyük yatırımı. Ekibiyle 12 milyon Euro maliyeti var. Eline F.Bahçe tarihinin en değerli kadrosu verildi. Bırakın istediklerini, istemediklerini (Talisca-Amrabat) de aldılar. Ne kadronun kalitesine ne de ismine yakışır bir futbol oynadı.''