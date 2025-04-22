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Haberler Galeri Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sert sözler! Fatura kime kesilecek? Suçlu kim?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 07:14

Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sert sözler! Fatura kime kesilecek? Suçlu kim?

Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala Fenerbahçe, evinde Kayserispor engeline takıldı. Sarı-lacivertliler, 3-3'lük beraberliğinin ardından şampiyonluk şansını zora soktu. Maçın ardından yönetim ve Jose Mourinho eleştiri oklarını yeniden üzerine çekti. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, sarı-lacivertlilerin sezon performansını değerlendirirken, sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

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Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sert sözler! Fatura kime kesilecek? Suçlu kim?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora soktu.

Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sert sözler! Fatura kime kesilecek? Suçlu kim?

Maçın ardından taraftalar, yönetime ve teknik direktör Jose Mourinho'ya ise tepki gösterdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında neden takıldığını yorumladı. İşte o sözler...

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Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sert sözler! Fatura kime kesilecek? Suçlu kim?

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok ağır yara aldı. Suçlu kim, faturayı kime keseceğiz?

GÜRCAN BİLGİÇ: ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İYİ ANLATAMAMIŞ

''Üç tane isim var; birincisi elbette Jose Mourinho… Kulübün bu seneki en büyük yatırımı. Ekibiyle 12 milyon Euro maliyeti var. Eline F.Bahçe tarihinin en değerli kadrosu verildi. Bırakın istediklerini, istemediklerini (Talisca-Amrabat) de aldılar. Ne kadronun kalitesine ne de ismine yakışır bir futbol oynadı.''

Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sert sözler! Fatura kime kesilecek? Suçlu kim?

''26 kupası olan bir teknik adam, F.Bahçe ile oynadığı tüm finalleri (Lille, Rangers, G.Saray) kaybetti. Maç sonu açıklamasına baktığımızdaysa, "İstikrarsız ve inişlİ-çıkışlı bir grafiğimiz olduğu doğru" diyerek sezonu nasıl heba ettiğini itiraf etti. İkinci isim Aziz Başkan… Kimsenin kafasında Mourinho yoktu. Seçim vaadi olarak ortaya attı; "F.Bahçe'nin çocuğu devri bitmiştir" diyerek rekor kıran İsmail Kartal'ı yok etti. ''

Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sert sözler! Fatura kime kesilecek? Suçlu kim?

''YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ SIRAYA ALIRIM''

''Ali Koç'u da bu hedefin peşinden koşturdu. Çünkü Mourinho'yu getiren, seçimi kazanacaktı. Ali Koç'u ve yönetimini de üçüncü sıraya alırım. En iyi hoca, en iyi oyuncular modelini uyguladılar. 'Yapı' ile de mücadele ettiler. 55 yıl sonra Türkiye'ye yabancı hakem getirdiler ama Mourinho'ya Fenerbahçe'nin ne olduğunu, nasıl oynaması gerektiğini, taraftarın nasıl mutlu edileceğini bir türlü anlatamadılar.''