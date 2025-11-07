Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:35
Fenerbahçe, yeni orta sahasını Almanya'da buldu! Devin Özek görüşmeye gitti...
UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talebiyle orta saha takviyesi yapacak olan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Sportif direktör Devin Özek, görüşmeler yapmak için Almanya'ya gitti. İşte haberin detayları...