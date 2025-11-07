Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe, yeni orta sahasını Almanya'da buldu! Devin Özek görüşmeye gitti...
Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:35

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talebiyle orta saha takviyesi yapacak olan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Sportif direktör Devin Özek, görüşmeler yapmak için Almanya'ya gitti. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı ve puanını 7'ye yükseltti.

Süper Lig'de de zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertlilerde, bir yandan da ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor.

Yaz transfer sezonunda önemli isimleri transfer eden Kanarya, yapacağı eklemelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun Fred ve Sebastian Szymanski'nin performanslarından memnun olmaması sebebiyle orta sahaya bir takviye yapmayı istiyor.

UMUT TOHUMCU HAREKATI

Bu takviyeyi devre arasında yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Bundesliga'da forma giyen gurbetçi futbolcu Umut Tohumcu için harekete geçtiği iddia edildi.

KANARYA TRANSFER İÇİN DEVREDE

TransferFeed'de yer alan habere sarı-lacivertliler, Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki orta saha Umut Tohumcu'yu transfer etmek istiyor.

DEVİN ÖZEK ALMANYA'YA GİTTİ

Haberde sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Devin Özek'in transfer görüşmelerini yürütmek için Almanya'ya gittiği ve Hoffenheim yetkilerine Umut için taleplerini sorduğu aktarıldı.

TRANSFERE SICAK BAKABİLİR

Alman ekibinde son dönemde yedek kulübesine hapsolan Umut'un da ayrılmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

154 DAKİKA OYNADI

Sadece 154 dakika süre alabilen 21 yaşındaki oyuncu, 1 maçta da Bundesliga 3'te yer alan Hoffenheim II takımının forması giydi ve 1 gol kaydetti.

Almanya'da geleceği parlak oyuncular arasında gösterilen Umut Tohumcu, çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giydi.

U-21'DE OYNUYOR

Alt yaş kategorilerinde 33 maça çıkan Umut, hali hazırda Almanya U-21 takımı formasını giyiyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Umut Tohumcu'nun kulübü Hoffenheim ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Umut Tohumcu'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.