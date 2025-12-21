Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe yeni orta sahasını Süper Lig'den buldu! Transferde anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:37

Fenerbahçe yeni orta sahasını Süper Lig'den buldu! Transferde anlaşma sağlandı...

Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına da hız verildi. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu Alanyaspor'da buldu. Sportif Direktör Devin Özek, transferde büyük yol katetti. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 39 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Morallerin tavan yaptığı sarı-lacivertlilerde gözler, 2 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemine çevrildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadelesini sürdüren Kanarya, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco liderliğindeki Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

MAESTRO HAMLESİ

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Alanyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Maestro için devreye girdi.

DEVİN ÖZEK GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in, oyuncu ve temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi.

Sezon başında Akdeniz ekibine transfer olan genç oyuncu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Bir dönem Adana Demirspor'da forma giyen Maestro'nun da kariyerine Fenerbahçe gibi hedefleri olan bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Transferin önündeki tek engelin iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları olduğu, Alanyaspor'un Maestro için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

İLK TEKLİF BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin ise genç oyuncu için Alanyaspor'a ilk etapta 4.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu aktarıldı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Alanyaspor formasıyla toplamda 14 maça çıkan Maestro, 1.014 dakika boyunca sahada kaldı.

PERFORMANSI

Angolalı oyuncu, süre aldığı dakikalar içerisinde 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa da asist katkısı verdi.