Haberler
Galeri
Fenerbahçe yeni orta sahasını Süper Lig'den buldu! Transferde anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:37
Fenerbahçe yeni orta sahasını Süper Lig'den buldu! Transferde anlaşma sağlandı...
Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına da hız verildi. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu Alanyaspor'da buldu. Sportif Direktör Devin Özek, transferde büyük yol katetti. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları...