Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:23

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayın olacak?

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turu mücadelesinde Fenerbahçe Moldova ekibiyle karşı karşıya gelecek. Dün Galatasaray Litvanya'dan 2 – 2 beraberlikle ayrılırken, Fenerbahçe evinde avantajı sağlamak istiyor. Bu noktada Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak soruları yanıt aramakta. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosunda Joao Pedro, Samet Akaydin, Becao, Bartuğ Elmaz gibi isimler yer almıyor. Peki, elemeleri Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar