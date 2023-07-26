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Haberler Galeri Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayın olacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:23

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayın olacak?

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turu mücadelesinde Fenerbahçe Moldova ekibiyle karşı karşıya gelecek. Dün Galatasaray Litvanya'dan 2 – 2 beraberlikle ayrılırken, Fenerbahçe evinde avantajı sağlamak istiyor. Bu noktada Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak soruları yanıt aramakta. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosunda Joao Pedro, Samet Akaydin, Becao, Bartuğ Elmaz gibi isimler yer almıyor. Peki, elemeleri Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayın olacak?

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 2. Tur mücadelesinde Moldova ekibini Kadıköy'de ağırlayacak. Mücadeleyi Sırp hakem Nenad Minaković yönetecek. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayın olacak?

FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın sahasında karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayın olacak?

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular hız ve reflekse dayalı oyun oynarken, eğlenceli anlar ortaya çıktı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında Zimbru maçının taktiksel çalışması yapıldı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao idmanın tamamında yer alırken, UEFA listesinden 2 oyuncunun değişebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayın olacak?

FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Zimbru ilk ayağı 26 Temmuz 21.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Nenad Minakovic yönetecek.

Rövanş mücadelesi 1 Ağustos saat 20.30'da Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayın olacak?

FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Zimbru mücadelesi S Sport ekranlarında yayınlanacak.

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