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Haberler Galeri Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 20:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 20:23

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Zimbru maçı için nefesler tutuldu. Transferde çok önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru Chisinau ile kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, rakibini taraftarı önünde mağlup ederek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen sarı lacivertli taraftarlar ise bu noktada ''Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, FB Zimbru maçı ilk 11'leri, tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Zimbru maçı için geri sayım resmen başladı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic transferleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe, sezonun açılışını yapıyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularını gündeme taşıdı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya'nın UEFA Konferans Ligi kadrosunda Joao Pedro, Rodrigo Becao, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz gibi isimler yer almıyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, FB Zimbru maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve ilk 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu konuk edecek.

Merak konusu olan Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın kanalı, tarihi saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

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Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Zimbru maçı, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü yani bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırp hakem Nenad Minakovic'in yöneteceği Fenerbahçe Zimbru maçı, S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?

İŞTE FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Kent, Tadic, Edin Dzek

ZİMBRU: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev

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