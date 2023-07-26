Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 26.07.2023 20:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 20:23

Fenerbahçe Zimbru maçı için nefesler tutuldu. Transferde çok önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru Chisinau ile kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, rakibini taraftarı önünde mağlup ederek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen sarı lacivertli taraftarlar ise bu noktada ''Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, FB Zimbru maçı ilk 11'leri, tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…