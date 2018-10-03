Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 4 aday

Milliyet'in haberine göre Yöneticilerin, "İlk yedi hafta gösterdi ki kadromuzda ciddi yetersizlik var. Şu an transfer yapma şansımız da olmadığı için antrenör değişikliği bize ne yarar sağlayacak bilemiyoruz. Ama şu da bir gerçek Cocu ne yazık ki beklentilerimizi karşılayamadı" ifadelerini kullandıkları belirlendi.