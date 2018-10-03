Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 4 aday

Fenerbahçe'deki koltuğu sallantıda olan Teknik Direktör Phillip Cocu'nun yerine 4 aday var. İşte o isimler... Fenerbahçe Yönetimi dün yaptığı toplantıda kötü gidişi masaya yatırdı, alınması gereken önlemleri tartıştı. Başkan Ali Koç öncelikle tüm yönetici arkadaşlarının takımla ilgili düşüncelerini öğrendi. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldığı görüşü ön plana çıkarken, yerine gelecek ismin kesinlikle yabancı olması gerektiği vurgulandı. Koç'un toplantıda Trnava ve Başakşehir maçları öncesi adım atmanın yanlış olacağını belirttiği, bu iki karşılaşmadaki görüntüye göre milli maçlar için verilecek arada gerekli operasyonları yapabileceklerini söylediği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Yöneticilerin, 'İlk yedi hafta gösterdi ki kadromuzda ciddi yetersizlik var. Şu an transfer yapma şansımız da olmadığı için antrenör değişikliği bize ne yarar sağlayacak bilemiyoruz. Ama şu da bir gerçek Cocu ne yazık ki beklentilerimizi karşılayamadı' ifadelerini kullandıkları belirlendi. Sportif direktör Comolli de eleştirilerden payını alırken, yapılan transferler sorgulandı. Fenerbahçe Yönetimi toplantıda Cocu'nun gönderilmesi halinde uygulanacak B planını da belirledi.