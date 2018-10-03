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'de Cocu'nun yerine 4 aday

'deki koltuğu sallantıda olan Teknik Direktör Phillip Cocu'nun yerine 4 aday var. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 03.10.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 09:55
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'de Cocu'nun yerine 4 aday
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 4 aday

Yönetimi dün yaptığı toplantıda kötü gidişi masaya yatırdı, alınması gereken önlemleri tartıştı.

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'de Cocu'nun yerine 4 aday
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 4 aday

Başkan Ali Koç öncelikle tüm yönetici arkadaşlarının takımla ilgili düşüncelerini öğrendi.

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'de Cocu'nun yerine 4 aday
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 4 aday

Teknik Direktör Phillip Cocu'nun şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldığı görüşü ön plana çıkarken, yerine gelecek ismin kesinlikle yabancı olması gerektiği vurgulandı.

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'de Cocu'nun yerine 4 aday
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 4 aday

Koç'un toplantıda Trnava ve Başakşehir maçları öncesi adım atmanın yanlış olacağını belirttiği, bu iki karşılaşmadaki görüntüye göre milli maçlar için verilecek arada gerekli operasyonları yapabileceklerini söylediği öğrenildi.

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'de Cocu'nun yerine 4 aday
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 4 aday

Milliyet'in haberine göre Yöneticilerin, "İlk yedi hafta gösterdi ki kadromuzda ciddi yetersizlik var. Şu an transfer yapma şansımız da olmadığı için antrenör değişikliği bize ne yarar sağlayacak bilemiyoruz. Ama şu da bir gerçek Cocu ne yazık ki beklentilerimizi karşılayamadı" ifadelerini kullandıkları belirlendi.

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'de Cocu'nun yerine 4 aday
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 4 aday

Sportif direktör Comolli de eleştirilerden payını alırken, yapılan transferler sorgulandı.

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'de Cocu'nun yerine 4 aday
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine 4 aday

Yönetimi toplantıda Cocu'nun gönderilmesi halinde uygulanacak B planını da belirledi.

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