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'de devre arası yolcuları belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan 'de, takımdan gönderilmesi planlanan isimler de belli olmaya başladı. İşte sarı lacivertli takımdan ocak ayında ayrılacak 5 futbolcu...

Fotomaç Spor
Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:17
Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu

, ara transferde döneminde yapmayı planladığı takviyeler kadar göndereceği isimler üzerinde de çalışıyor.

Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu

Maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan isimler ile yolları ayırmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu

İşte o futbolcular...

Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu

Adil Rami

Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu

Tolgay Arslan

Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu

Miha Zajc

Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu

Alper Potuk

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