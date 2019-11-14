Fenerbahçe'de devre arası yolcuları belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, takımdan gönderilmesi planlanan isimler de belli olmaya başladı. İşte sarı lacivertli takımdan ocak ayında ayrılacak 5 futbolcu... Fenerbahçe, ara transferde döneminde yapmayı planladığı takviyeler kadar göndereceği isimler üzerinde de çalışıyor. Maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan isimler ile yolları ayırmayı planlıyor. İşte o futbolcular... Adil Rami Tolgay Arslan Miha Zajc Alper Potuk