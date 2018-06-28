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'de yeni sezonun ilk antrenmanı

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Giriş Tarihi: 28.06.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 15:18
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'de yeni sezonun ilk antrenmanı
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı

, 2018-2019 sezonuna, Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.

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'de yeni sezonun ilk antrenmanı
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı

Sezonun ilk antrenmanı öncesinde, Can Bartu Tesisleri'ne Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de geldi.

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'de yeni sezonun ilk antrenmanı
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı

Başkan Ali Koç, takıma başarılar diledi.

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'de yeni sezonun ilk antrenmanı
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı

Göreve yeni başlayan Teknik Direktör Phillip Cocu da antrenman öncesinde oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, başarının bireysellikten çok takım olmada yattığını vurguladı.

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'de yeni sezonun ilk antrenmanı
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı

ALİ KOÇ: "BAŞARILI OLACAĞINIZA İNANIYORUM"

Yeni sezonun ilk antrenmanı öncesinde sarı lacivertli oyuncular Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi.

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'de yeni sezonun ilk antrenmanı
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı

Antrenman başlamadan önce Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tesislere geldi.

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'de yeni sezonun ilk antrenmanı
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı

Antrenman öncesinde Başkan Ali Koç, Yöneticiler, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu futbolcularla tanıştı.

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