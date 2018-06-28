Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk antrenmanı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna, Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi. Sezonun ilk antrenmanı öncesinde, Can Bartu Tesisleri'ne Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de geldi. Başkan Ali Koç, takıma başarılar diledi. Göreve yeni başlayan Teknik Direktör Phillip Cocu da antrenman öncesinde oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, başarının bireysellikten çok takım olmada yattığını vurguladı. ALİ KOÇ: BAŞARILI OLACAĞINIZA İNANIYORUM Yeni sezonun ilk antrenmanı öncesinde sarı lacivertli oyuncular Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Antrenman başlamadan önce Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tesislere geldi. Antrenman öncesinde Başkan Ali Koç, Yöneticiler, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu futbolcularla tanıştı.