Fenerbahçe'den bomba transfer! Wilshere transferi yatınca...

Orta sahaya 8 numara arayan Fenerbahçe, Jack Wilshere'in transferi olmayınca rotasını Liverpool'un Hollandalı yıldızına çevirdi. Fenerbahçe 8 numaraya yıldız bir orta saha almakta kararlı... Takvim'in haberine göre sarı - lacivertliler, Liverpool'da mutsuz olan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u transfer etmekte kararlı... Cocu'nun ve Comolli'nin yakından tanıdığı tecrübeli oyuncu için bugün önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor. FENERBAHÇE'Yİ ANLATACAK Fransız spor adamı Damien Comolli'nin bugün İngiltere'de Wijnaldum'un menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Comolli'nin bu görüşmede Hollandalı yıldıza F.Bahçe'nin şartlarını sunacak ve kulübü anlatacak. NABY KEİTA GELDİ... GİDECEK Liverpool, orta sahaya Naby Keita'yı transfer ettiği için Wijnaldum'un kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Liverpool, orta sahaya Keita'nın dışında Fabinho'yu da transfer etti.