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'den bomba ! Wilshere transferi yatınca...

Orta sahaya 8 numara arayan , 'in i olmayınca rotasını 'un Hollandalı yıldızına çevirdi.

Giriş Tarihi: 09.07.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 10:45
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'den bomba ! Wilshere transferi yatınca...
Fenerbahçe'den bomba transfer! Wilshere transferi yatınca...

8 numaraya yıldız bir orta saha almakta kararlı...

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'den bomba ! Wilshere transferi yatınca...
Fenerbahçe'den bomba transfer! Wilshere transferi yatınca...

Takvim'in haberine göre sarı - lacivertliler, 'da mutsuz olan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u etmekte kararlı...

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'den bomba ! Wilshere transferi yatınca...
Fenerbahçe'den bomba transfer! Wilshere transferi yatınca...

Cocu'nun ve Comolli'nin yakından tanıdığı tecrübeli oyuncu için bugün önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor.

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'den bomba ! Wilshere transferi yatınca...
Fenerbahçe'den bomba transfer! Wilshere transferi yatınca...

FENERBAHÇE'Yİ ANLATACAK

Fransız spor adamı Damien Comolli'nin bugün İngiltere'de Wijnaldum'un menajeri ile masaya oturması bekleniyor.

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'den bomba ! Wilshere transferi yatınca...
Fenerbahçe'den bomba transfer! Wilshere transferi yatınca...

Comolli'nin bu görüşmede Hollandalı yıldıza F.Bahçe'nin şartlarını sunacak ve kulübü anlatacak.

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'den bomba ! Wilshere transferi yatınca...
Fenerbahçe'den bomba transfer! Wilshere transferi yatınca...

NABY KEİTA GELDİ... GİDECEK

, orta sahaya Naby Keita'yı ettiği için Wijnaldum'un kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

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'den bomba ! Wilshere transferi yatınca...
Fenerbahçe'den bomba transfer! Wilshere transferi yatınca...

, orta sahaya Keita'nın dışında Fabinho'yu da etti.

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