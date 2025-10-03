Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...
Giriş Tarihi: 03.10.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 14:44

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

UEFA Avrupa Ligi 2025-26 sezonunda ilk 2 hafta geride kaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu süre zarfında Dinamo Zagreb'e deplasmanda yenilirken, Nice'i iç sahada mağlup etti. Football Meets Data adlı veri sitesi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasındaki kalan haftaları simüle etti. Çıkan sonuçta sarı-lacivertli takımın tur ihtimali de belli oldu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

Yapay zeka, Avrupa futbolunun en büyük ikinci kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan haftaları simüle ederek tur ihtimallerini açıkladı.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

Football Meets Data siresi, turnuvada iki hafta geride kalırken, takımların tur şanslarını belirledi. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde şaşırtan ihtimaller...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

1- ASTON VILLA

İLK 8: Yüzde 97

İLK 24: Yüzde 99,24

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

2- LYON

İLK 8: Yüzde 90

İLK 24: Yüzde 99,8

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

3- LILLE

İLK 8: Yüzde 82

İLK 24: Yüzde 99,8

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

4- PORTO

İLK 8: Yüzde 74

İLK 24: Yüzde 99,5

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

5- ROMA

İLK 8: Yüzde 60

İLK 24: Yüzde 98

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

6- MIDTJYLLAND

İLK 8: Yüzde 47

İLK 24: Yüzde 97

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

7- BRAGA

İLK 8: Yüzde 45

İLK 24: Yüzde 97

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

8- REAL BETIS

İLK 8: Yüzde 44

İLK 24: Yüzde 96

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

9- FREIBURG

İLK 8: Yüzde 37

İLK 24: Yüzde 95

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

10- STUTTGART

İLK 8: Yüzde 29

İLK 24: Yüzde 94

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

11- NOTTİNGHAM FOREST

İLK 8: Yüzde 28

İLK 24: Yüzde 92

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

12- BOLOGNA

İLK 8: Yüzde 28

İLK 24: Yüzde 92

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

13- GNK DINAMO

İLK 8: Yüzde 24

İLK 24: Yüzde 93

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...

14- FENERBAHÇE

İLK 8: Yüzde 18

İLK 24: Yüzde 85