Fenerbahçe’nin Benfica’yı eleme ihtimalini açıkladılar! Şampiyonlar Ligi öncesi flaş tahmin...

Giriş Tarihi: 13.08.2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 18:39

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda Feyenoord'u mağlup ederek saf dışı bıraktı ve play-off turunda Benfica ile eşleşti. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, tura dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmeler için eleme ihtimallerine yer verildi. İşte Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimali...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-2 mağlup etti.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda 6-4'lük skorla Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldi.

Bu sonucun ardından Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımı ile eşleşti.

İLK MAÇ 20 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı konuk edecek. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

KAZANAN DEVLER LİGİ'NDE

Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinden galip çıkacak olan taraf, adını Şampiyonlar Ligi Ligi lig etabına yazdıracak.

Football Meets Data adlı veri sitesi Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmelere dair istatistiki veriler paylaştı.

ELEME İHTİMALLERİ DUYURULDU

Paylaşılan verilerin arasında Fenerbahçe - Benfica eşleşmesine de yer verildi. İşte play-off'daki turlama ihtimalleri…

Karabağ (%52) - Ferencvaros (% 48)

Bodo/Glimt (%58) - Strum Graz (%42)

Kopenhag (%63) - Basel (%37)

Kızılyıldız (%64) - Pafos (%36)

Club Brugge (%66) - Rangers (%34)

Celtic (%90) - Kairat Almaty (%10)

Benfica (%68) - Fenerbahçe (%32)