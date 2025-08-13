Giriş Tarihi: 13.08.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025
18:39
Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini açıkladılar! Şampiyonlar Ligi öncesi flaş tahmin...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda Feyenoord'u mağlup ederek saf dışı bıraktı ve play-off turunda Benfica ile eşleşti. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, tura dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmeler için eleme ihtimallerine yer verildi. İşte Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimali...