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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin rakibi Lugano hakkında bilgiler
Giriş Tarihi: 23.07.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:45

Fenerbahçe’nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin rakibi Lugano hakkında bilgiler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe bugün FC Lugano ile karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Kritik karşılaşmaya sayılı saatler kala, 'Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin' soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar;

Fenerbahçe’nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin rakibi Lugano hakkında bilgiler

Fenerbahçe bu yılın ilk resmi karşılaşmasında FC Lugano ile karşı karşıya gelecek. Dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe karşılaşmadan rahat bir skorla ayrılıp rövanşa rahat gitmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte Fenerbahçe'nin rakibi Lugano hakkında bilgiler…

Fenerbahçe’nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin rakibi Lugano hakkında bilgiler

FENERBAHÇE LUGANO İLE EŞLEŞTİ!

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde grup aşamasına kalabilmesi için üç eleme geçmesi gerekecek. Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

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Fenerbahçe’nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin rakibi Lugano hakkında bilgiler

LUGANO NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKEDE?

FC Lugano, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır.

1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu. 2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır.

Fenerbahçe’nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin rakibi Lugano hakkında bilgiler

Lugano son olarak 2023-24 sezonunda Uefa Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise takımına evinde 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında Club Brugge, Bodø/Glimt ve Beşiktaş takımları ile eşleşti.

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