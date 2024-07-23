Giriş Tarihi: 23.07.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
16:45
Fenerbahçe’nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin rakibi Lugano hakkında bilgiler
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe bugün FC Lugano ile karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Kritik karşılaşmaya sayılı saatler kala, 'Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin' soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar;