Fenerbahçe’nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin rakibi Lugano hakkında bilgiler

Fenerbahçe bu yılın ilk resmi karşılaşmasında FC Lugano ile karşı karşıya gelecek. Dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe karşılaşmadan rahat bir skorla ayrılıp rövanşa rahat gitmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin bugünkü rakibi Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte Fenerbahçe'nin rakibi Lugano hakkında bilgiler…