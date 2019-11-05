Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin büyük transfer bombası ortaya çıktı!.. İşte sarı lacivertli yönetimin gizli yürüttüğü transfer görüşmelerinin detayları... Sezona kadrosunda büyük bir değişim yaparak başlayan ve camiaya umut veren oyunuyla ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor... Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerde takımın eksikleri ve mevcut oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde transfer raporu hazırlanıyor... Sol bek takviyesi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın orta saha, kanat ve forvete de takviye istediği kaydedildi. Bu kapsamda hem yurt içi hem yurt dışı olmak kaydıyla yoğun bir tempo içinde olan sportif direktör Damien Comolli'nin görüştüğü bazı isimler belli olmuştu. Bu isimlerden sol bek için Kolarov, Riza Durmisi, Vitaliy Mykolenko isimleri, forvet için de George Puscas öne çıkmıştı. Peki, orta alan için görüşülen, dünya spor gündemine dahi girecek olan ve transferde adı geçen o isim kim?