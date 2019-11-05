Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nin gizli transferini açıkladılar

Ara döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan 'nin büyük transfer bombası ortaya çıktı!.. İşte sarı lacivertli yönetimin gizli yürüttüğü transfer görüşmelerinin detayları...

Fotomaç Spor
Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:45
Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar

Sezona kadrosunda büyük bir değişim yaparak başlayan ve camiaya umut veren oyunuyla ligde şampiyonluk hedefleyen 'de hareketli dakikalar yaşanıyor...

Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan 'de çalışmaları hız kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar

Sarı lacivertlilerde takımın eksikleri ve mevcut oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde raporu hazırlanıyor...

Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar

Sol bek takviyesi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın orta saha, kanat ve forvete de takviye istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar

Bu kapsamda hem yurt içi hem yurt dışı olmak kaydıyla yoğun bir tempo içinde olan sportif direktör Damien Comolli'nin görüştüğü bazı isimler belli olmuştu.

Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar

Bu isimlerden sol bek için Kolarov, Riza Durmisi, Vitaliy Mykolenko isimleri, forvet için de George Puscas öne çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin gizli transferini açıkladılar

Peki, orta alan için görüşülen, dünya spor gündemine dahi girecek olan ve transferde adı geçen o isim kim?

BİZE ULAŞIN