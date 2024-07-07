Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden olan Wesley Teixeria, sol kanat ve sol kanat forvet bölgesinde görev yapıyor. 1.80 boyundaki sağ kanatlı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro civarında. Peki, Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?