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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 13:28

Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe Corinthians'da forma giyen, 19 yaşındaki oyuncu Wesley Teixeria için görüşmeler gerçekleştiriyor. 2005 doğumlu oyuncu sol kanat mevkisinde oynamakla birlikte Brezilya'nın gelecek vadeden gençleri arasında yer alıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç oyuncu 5 gol attı 3'de asist yaptı. Peki, Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar;

Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden olan Wesley Teixeria, sol kanat ve sol kanat forvet bölgesinde görev yapıyor. 1.80 boyundaki sağ kanatlı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro civarında. Peki, Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

WESLEY TEİXERİA KİMDİR?

Wesley Teixeira, 5 Mart 2005 yılında Sao Paulo, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda olan Wesley, sol kanatta görev yapmaktadır. Corinthians forması giymektedir ve sözleşmesi 2027 yılında sona erecektir. 10 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır.

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Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç oyuncu 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?
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