Giriş Tarihi: 07.07.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
13:28
Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?
Fenerbahçe Corinthians'da forma giyen, 19 yaşındaki oyuncu Wesley Teixeria için görüşmeler gerçekleştiriyor. 2005 doğumlu oyuncu sol kanat mevkisinde oynamakla birlikte Brezilya'nın gelecek vadeden gençleri arasında yer alıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç oyuncu 5 gol attı 3'de asist yaptı. Peki, Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Wesley Teixeria kimdir? Wesley Teixeria kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar;