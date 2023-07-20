Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi hakkında araştırmalar devam ediyor. Moldova ekibi Zimbru ile San Marino temsilcisi La Fiorita Montegiardino eşleşmesinin galibi, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. eleme tur rakibi olacak. İki ekibin aralarındaki ilk maç 1 – 1 beraberlikle sona ermişti. Bu noktada Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu sorusu yanıt arıyor. Tadic, Dzeko, Djiku ve Szymanski hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı lacivertli ekip, Konferans Ligi'nin favorileri arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman oynanacak? İşte konu hakkında detaylar