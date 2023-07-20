Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, kimle eşleşti soruları gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu mücadeleleriyle Avrupa serüvenine başlayacak olan sarı lacivertli ekip, turnuvanın güçlü kadroları arasındaki yerini almış durumda. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, ne zaman oynanacak? İşte detaylar