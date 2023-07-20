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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 11:54

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi hakkında araştırmalar devam ediyor. Moldova ekibi Zimbru ile San Marino temsilcisi La Fiorita Montegiardino eşleşmesinin galibi, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. eleme tur rakibi olacak. İki ekibin aralarındaki ilk maç 1 – 1 beraberlikle sona ermişti. Bu noktada Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu sorusu yanıt arıyor. Tadic, Dzeko, Djiku ve Szymanski hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı lacivertli ekip, Konferans Ligi'nin favorileri arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman oynanacak? İşte konu hakkında detaylar

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, kimle eşleşti soruları gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu mücadeleleriyle Avrupa serüvenine başlayacak olan sarı lacivertli ekip, turnuvanın güçlü kadroları arasındaki yerini almış durumda. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, ne zaman oynanacak? İşte detaylar

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 25-26 TEMMUZ'DA

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda La Fiorita-Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Fenerbahçe Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

La Fiorita - Zimbru Chisinau eşleşmesinin ilk karşılaşması 1 – 1 bitmişti. Rövanş maçının galibi, Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

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