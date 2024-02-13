Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
09:33
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli!
UEFA Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplei araştırılmaya başladı. Konferans Ligi'nde favori takımlar arasında gösterilen sarı lacivertli takım, grubunu 1. tamamlayarak son 16 turuna doğrudan katılma şansını elde etti. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçları ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu!