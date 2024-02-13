Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:33

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli!

UEFA Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplei araştırılmaya başladı. Konferans Ligi'nde favori takımlar arasında gösterilen sarı lacivertli takım, grubunu 1. tamamlayarak son 16 turuna doğrudan katılma şansını elde etti. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçları ne zaman oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play- off kura çekiminin ardından Fenerbahçe grubunu lider tamamladığı için son 16 turuna direkt katılma fırsatı buldu. Play- off maçlarının oynanmasını son 16 turunu dört gözle bekleyen sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim? şeklinde sorgulamalarına başladılar. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim?

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli!

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli!

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Fenerbahçe seri başı olarak katılacağı son 16 turunda, play-off'tan gelen takımlardan biri ile eşleşecek. Son 16 turu kuraları ise 23 Şubat tarihinde çekilecek.

Fenerbahçe'nin de yer alacağı son 16 turu maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli!

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Sturm Garz -Slovan Bratislava

Servette - Ludogorets

Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

Real Betis - Dinamo Zagreb

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax - Bodo/Glimt

Molde - Legia Warszawa

Macabi Haifa - Gent

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA