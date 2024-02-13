Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play- off kura çekiminin ardından Fenerbahçe grubunu lider tamamladığı için son 16 turuna direkt katılma fırsatı buldu. Play- off maçlarının oynanmasını son 16 turunu dört gözle bekleyen sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim? şeklinde sorgulamalarına başladılar. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim?