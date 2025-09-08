Giriş Tarihi: 08.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:44
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bugün belli oluyor! İşte adı geçen adaylar....
Fenerbahçe'de bugün teknik direktör konusunda nihai karar veriliyor. Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada bugün işaret ederek yeni hocayı açıklayacaklarını ifade etti. İsmail Kartal, Roger Schmidt, Edin Terzic, Marco Rose, Matthias Jaissle, Domenico Tedesco ve Luciano Spalletti gibi birçok isimle görüşen yönetim, son kararını açıklayacak. İşte detaylar...