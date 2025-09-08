Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 08.09.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:44

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bugün belli oluyor! İşte adı geçen adaylar....

Fenerbahçe'de bugün teknik direktör konusunda nihai karar veriliyor. Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada bugün işaret ederek yeni hocayı açıklayacaklarını ifade etti. İsmail Kartal, Roger Schmidt, Edin Terzic, Marco Rose, Matthias Jaissle, Domenico Tedesco ve Luciano Spalletti gibi birçok isimle görüşen yönetim, son kararını açıklayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör konusu bugün açıklığa kavuşuyor.

Yerli ve yabancı adaylarla görüşen sarı-lacivertli yönetimin, nihai kararını bu akşam açıklaması bekleniyor.

Kanarya'da bugün dek İsmail Kartal, Roger Schmidt, Edin Terzic, Marco Rose, Matthias Jaissle, Domenico Tedesco ve Luciano Spalletti gibi isimler gündeme geldi.

ALİ KOÇ'TAN ÇARPICI SÖZLER

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, dün çeşitli programlarda kongre üyeleriyle buluştu ve teknik direktör konusuna dair açıklamalarda bulundu.

"İSMAİL KARTAL OLMALI ANCAK..."

Başkan Koç, "Spaletti ilk tercihimizde ancak bu sezon çalışmama kararı aldı. 3-4 yabancı ile görüşüyoruz. Yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı ancak İsmail Hoca olsun diyen kadar olmasın diyen de var.

"AVRUPA BEKLENTİSİ VAR"

Niye yabancıda ısrarcı olduğumuzu merak edenler olabilir. Bu seneki kadromuzdan Avrupa beklentisi var. Yıldız yönetimi, Avrupalı hocaları ön plana çıkarıyor. Alman ekolüne yöneldik. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak" dedi.

"NİYE GÖNDERDİNİZ?" SORUSU SORULDU

Ali Koç'a, "Açık söylüyorum yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail hocadır. Fakat yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" sözleri üzerine akşam katıldığı bir etkinlikte "Tekrar getirecektiniz niye gönderdiniz" sorusu yönetildi.

"AKLIMDA VE GÖNLÜMDE İSMAİL HOCA VAR"

Başkan Ali Koç, "Tekrar getirmek gocunulacak bir şey değil. Benim aklımda da gönlümde de her zaman İsmail Hoca var" diye yanıtladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Ali Koç ayrıca, dün yaptığı açıklamada, "2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde (8 Eylül, 18 suları) yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız." dedi.

TEDESCO İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre ise Mourinho'nun takımdan ayrılışından sonra hem yerli hem de yabancı teknik direktörlerle görüşen sarı-lacivertlerde son kararın Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'dan yana olması bekleniyor.

Diğer yandan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun gönderilme süreciyle ilgili de ilk kez açıklamalarda bulundu.

MOURINHO SÖZLERİ

Ali Koç, "Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu.

Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz." diye konuştu .