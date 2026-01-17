Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Fenerbahçe'ye dev teklif! Transferi parayla değil takasla bitirecekler
Giriş Tarihi: 17.01.2026 09:55

Fenerbahçe’ye dev teklif! Transferi parayla değil takasla bitirecekler

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kış transfer dönemini hareketli geçiriyor. Önemli oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertli takım için dev bir takas iddiası geldi. Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek isteyen İtalyan devinin yapmayı düşündüğü teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ÜÇ TRANSFER TAMAM

Mattéo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, hücum bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kanarya'da performansı yetersiz bulunan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması bekleniyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda finale kalan tecrübeli futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor.

Daha önce Nottingham ve Everton'un ilgi gösterdiği En-Nesyri'ye bu kez İtalyan devi kancayı taktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Juventus, Faslı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyu isteyen Torino ekibinin takas teklifi yapmayı planladığı belirtildi.

TAKASLA BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Serie A temsilcisinin, En-Nesyri transferini parayla değil takasla bitirmeyi amaçladığı yazıldı.

Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenen Juventus'un takasta Jonathan David'i önereceği iddia edildi.

Juventus'ta beklentileri karşılayamayan David, bu sezon 26 maça çıktı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI

Sarı-lacivertli formayı giyen En-Nesyri ise tüm kulvarlarda 25 maça çıktı ve 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe kariyerinde toplamda 77 maça çıkan Faslı yıldız, 38 gol be 8 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli golcünün Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Nesyri, 2024 yılında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilmişti.