Fenerbahçe’ye dev teklif! Transferi parayla değil takasla bitirecekler
Giriş Tarihi: 17.01.2026 09:55
Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kış transfer dönemini hareketli geçiriyor. Önemli oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertli takım için dev bir takas iddiası geldi. Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek isteyen İtalyan devinin yapmayı düşündüğü teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...