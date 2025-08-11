Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu sonrası Portekiz'den bir transfer daha! Resmi teklif yapıldı...
Giriş Tarihi: 11.08.2025 20:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 20:25

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu sonrası Portekiz'den bir transfer daha! Resmi teklif yapıldı...

Fenerbahçe, tüm odağını yarın Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçına çevirdi. Bir yandan yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. Benfica'yı ikna turlarında olan Kanarya, Portekiz'den bir isme daha kancayı taktı. İşte flaş transfer haberinin detayları..

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda Feyenoord'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

Savunmaya yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, kanat transferi için de temaslarını sıklaştırdı.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve ligde de şampiyonluk hedefi bulunan Kanarya, alternatif isimlerle görüşüyor.

Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz'den bir isme daha teklif yaptı.

CATAMO İÇİN RESMİ TEKLİF

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Sporting forması giyen sağ kanat oyuncusu Geny Catamo için Portekiz devine resmi teklif yaptı.

SPORTING 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Haberde Sporting'in Catamo transferi için Fenerbahçe'den peşin 30 milyon Euro istediği de iddia edildi.

KANARYA TAKSİT İSTİYOR

Fenerbahçe'nin bu isteğe karşılık olarak daha az fiyata taksitli ödemek istediği bilgisine yer verildi.

2019'da Sporting altyapısında katılan Catamo, burada A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.

48 MAÇTA FORMA GİYDİ

24 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 48 maça çıktı ve 3082 dakika süre aldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Yıldız futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 7 gol atarken, 10 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sağ kanat oyuncusunun Portekiz temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

MOZAMBİK FORMASIYLA 10 GOL

Geny Catamo, Mozambik Milli Takım formasıyla da 28 kez maça çıktı ve ülkesine 10 gollük katkıda bulundu.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Catamo'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.