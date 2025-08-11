Giriş Tarihi: 11.08.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025
20:25
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu sonrası Portekiz'den bir transfer daha! Resmi teklif yapıldı...
Fenerbahçe, tüm odağını yarın Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçına çevirdi. Bir yandan yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. Benfica'yı ikna turlarında olan Kanarya, Portekiz'den bir isme daha kancayı taktı. İşte flaş transfer haberinin detayları..