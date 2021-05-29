Fikret Engin neden öldü? TV sunucusu ve spiker Fikret Engin kimdir? Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...

Spiker Fikret Engin dün gece hayatını kaybetti. Futbol ve televizyon dünyasını üzen haberi dün Gökhan Dinç sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 48 yaşında hayata gözlerini yuman Fikret Engin'İn ölüm nedeni, sevenleri ve takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Pek çok kanalda sunuculuk yapan Engin'in sevenleri, üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki, haftaneye yatış nedeni neydi ve Fikret Engin neden öldü? İşte, Fikret Engin kimdir sorusunun yanıtı, televizyon kariyeri ve ölüm nedeni...