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Giriş Tarihi: 29.05.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:59

neden öldü? TV sunucusu ve spiker Fikret Engin kimdir? Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...

Spiker dün gece hayatını kaybetti. Futbol ve televizyon dünyasını üzen haberi dün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 48 yaşında hayata gözlerini yuman Fikret Engin'İn ölüm nedeni, sevenleri ve takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Pek çok kanalda sunuculuk yapan Engin'in sevenleri, üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki, haftaneye yatış nedeni neydi ve Fikret Engin neden öldü? İşte, Fikret Engin kimdir sorusunun yanıtı, televizyon kariyeri ve ölüm nedeni...

Fikret Engin neden öldü? TV sunucusu ve spiker Fikret Engin kimdir? Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...

Dikkat çeken sunumlarıyla eğlendiren ve spor dünyasında sevilen isimler arasında yer alan hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılmasının ardından acı haberi paylaştı. Vefat haberi sonrası futbol severler, "Fikret Engin kimdir, neden öldü" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Fikret Engin hakkında bilgiler ve dün akşam vefat etmesi ile merak edilen "spiker Fikret Engin neden öldü" sorusunun yanıtı...

Fikret Engin neden öldü? TV sunucusu ve spiker Fikret Engin kimdir? Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...

FİKRET ENGİN HAYATINI KAYBETTİ!

TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu 25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda bulunuyordu. Engin, şeker komasına girmesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı

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Fikret Engin neden öldü? TV sunucusu ve spiker Fikret Engin kimdir? Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...

FİKRET ENGİN KİMDİR

, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Medya ile tanışmasının ardından bir süre sonra İstanbul'a taşınmıştır. Yeditepe'de çeşitli medya kuruluşlarında farklı görevler almıştır. ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışmıştır. Ancak o TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla özdeşleşmiştir.

Fikret Engin neden öldü? TV sunucusu ve spiker Fikret Engin kimdir? Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...

Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasından önce kanalda aktif olarak görev almıştır. Başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir. Ancak Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasından sonra da görevi sürmüştür.

Fikret Engin neden öldü? TV sunucusu ve spiker Fikret Engin kimdir? Fikret Engin'in ölüm sebebi ve yaşı...

Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Ilıcalı'nın veteranlar halı saha ligini de Murat Özarı ile birlikte spikerliğini yapmıştır. Bugüne kadar 3000'in üzerinde spor müsabakasını sunduğunu söylemiştir. Aslen Bursalı'dır.

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