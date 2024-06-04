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Haberler Galeri FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU 2024 || Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 14:38

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU 2024 || Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2. Hafta maçlarında ilk karşılaşmasına Slovenya karşısında çıkacak. İstedikleri başarıyı elde edemeyen Filenin efeleri, çıkacakları karşılaşmada parkeden galip ayrılmak istiyor. Çıktığı son 4 maçı kaybeden Milliler 2. Hafta maçları için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, filenin efeleri maç takvimi ve puan durumu!

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU 2024 || Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı gündemde. Antalya'da gerçekleşen ilk turda istedikleri başarıyı yalayamayan Milliler, 2. hafta maçları için parkede ter dökecek. Hem moral bulmak hem de mağlubiyeti unutmak isteyen filenin efeleri Slovenya Türkiye karşılaşması için heyecanlı. Peki, Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU 2024 || Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SLOVENYA TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 Haziran 2024 Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 09.30'da başlayacak.

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FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU 2024 || Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SLOVENYA TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU 2024 || Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ

2.Hafta – Japonya

5 Haziran 2024 09.30 / Slovenya-Türkiye

6 Haziran 2024 13.30 / Polonya-Türkiye

8 Haziran 2024 06.00 / Türkiye-İran

9 Haziran 2024 09.30 / Türkiye-Almanya

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU 2024 || Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3.Hafta – Ljubjlana/Slovenya

18 Haziran 2024 17.30 / Bulgaristan-Türkiye

20 Haziran 2024 14.00 / Türkiye-Arjantin

21 Haziran 2024 21.30 / Türkiye-Sırbistan

23 Haziran 2024 17.30 / Türkiye-İtalya

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