FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU 2024 || Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı gündemde. Antalya'da gerçekleşen ilk turda istedikleri başarıyı yalayamayan Milliler, 2. hafta maçları için parkede ter dökecek. Hem moral bulmak hem de mağlubiyeti unutmak isteyen filenin efeleri Slovenya Türkiye karşılaşması için heyecanlı. Peki, Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?