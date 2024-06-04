Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
14:38
FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VE PUAN DURUMU 2024 || Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2. Hafta maçlarında ilk karşılaşmasına Slovenya karşısında çıkacak. İstedikleri başarıyı elde edemeyen Filenin efeleri, çıkacakları karşılaşmada parkeden galip ayrılmak istiyor. Çıktığı son 4 maçı kaybeden Milliler 2. Hafta maçları için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Slovenya Türkiye Erkek Voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, filenin efeleri maç takvimi ve puan durumu!