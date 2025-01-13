FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede, rakipleri kimler?

İlk 8 sırayı almak için mücadele edecek 16 takım VNL kupasını hedefliyor. Turnuvanın ev sahipleri Çin, İstanbul ve Hollanda olacak. 2023 yılında aynı kupada altın madalya kazanan Filenin Sultanları maç programı ile gündemde. A Milli Kadın Voleybol Takımı rakipleri araştırılırken turnuvaya katılacak kadro da merak konusu. Peki, 2025 Türkiye voleybol maçları ne zaman?