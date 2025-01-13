Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede, rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:49

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede, rakipleri kimler?

Daniele Santarelli yönetiminde üst üste başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için hazırlanıyor. Voleybol Milletler Ligi (VNL) maç takvimi belli olurken iki yıl önce kupayı evine getiren Filenin Sultanları bu kez İstanbul'da da taraftar karşısına çıkabilecek. Ev sahipleri arasında yer alan ülkemizde büyük bir coşkunun yaşanması bekleniyor. Peki, Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte Filenin Sultanları maç programı 2025...

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede, rakipleri kimler?

İlk 8 sırayı almak için mücadele edecek 16 takım VNL kupasını hedefliyor. Turnuvanın ev sahipleri Çin, İstanbul ve Hollanda olacak. 2023 yılında aynı kupada altın madalya kazanan Filenin Sultanları maç programı ile gündemde. A Milli Kadın Voleybol Takımı rakipleri araştırılırken turnuvaya katılacak kadro da merak konusu. Peki, 2025 Türkiye voleybol maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede, rakipleri kimler?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları, üç etaplı Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de,

İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da,

Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da karşılaşmalara çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede, rakipleri kimler?

1.Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa

2.Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

İşte, maç takvimi...

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede, rakipleri kimler?

VNL 2025 FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

1. hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran: Fransa-Türkiye
6 Haziran: Türkiye-Tayland
7 Haziran: Türkiye-Polonya
8 Haziran: Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede, rakipleri kimler?

2. hafta (İstanbul, Türkiye)
18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran: Kanada-Türkiye
21 Haziran: Güney Kore-Türkiye
22 Haziran: Türkiye-Brezilya

SON DAKİKA