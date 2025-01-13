FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede, rakipleri kimler?

Giriş Tarihi: 13.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
14:49
Daniele Santarelli yönetiminde üst üste başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için hazırlanıyor. Voleybol Milletler Ligi (VNL) maç takvimi belli olurken iki yıl önce kupayı evine getiren Filenin Sultanları bu kez İstanbul'da da taraftar karşısına çıkabilecek. Ev sahipleri arasında yer alan ülkemizde büyük bir coşkunun yaşanması bekleniyor. Peki, Türkiye voleybol maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte Filenin Sultanları maç programı 2025...