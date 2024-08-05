Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:21

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Filenin Sultanları maç takvimi takip ediliyor. C grubunu 2. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finallerde mücadele edecek. İlk rakip Çin olacak. Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki ekibin hangi strateji ile file önünde olacağı merak konusu. İşte, Filenin Sultanları çeyrek final maçı tarihi...

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Filenin Sultanları çeyrek final rakibi Çin oldu. C grubunu 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile bitiren ve 2. sırada bir üst tura yükselen Milliler, altın madalya hedefinde. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Boksta 3 madalya garantilenirken bir yandan Sultanlar da takip ediliyor. Peki; Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi:

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında yola devam ediyor. C grubunda Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni geçen Filenin Sultanları İtalya ile karşılaşmasından mağlup ayrıldı. Ancak bu maç öncesinde çeyrek final biletini aldı ve grupta 2. sırada yer aldı.

Filenin Sultanları çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları çeyrek final maçı Türkiye Çin karşılaşması 6 Ağustos günü saat 10.00'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

6 Ağustos 10.00: Türkiye - Çin

Yarı finaller 8 Ağustos günü oynanacak. Bronz madalya maçı 10 Ağustos, Altın madalya maçı 11 Ağustos günü oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARININ OLİMPİYAT KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımının Olimpiyat kadrosu şöyle:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
İlkin Aydın
Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

SON DAKİKA