Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
16:21
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Filenin Sultanları maç takvimi takip ediliyor. C grubunu 2. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finallerde mücadele edecek. İlk rakip Çin olacak. Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki ekibin hangi strateji ile file önünde olacağı merak konusu. İşte, Filenin Sultanları çeyrek final maçı tarihi...