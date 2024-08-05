FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris 2024 Türkiye Çin çeyrek final voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Filenin Sultanları çeyrek final rakibi Çin oldu. C grubunu 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile bitiren ve 2. sırada bir üst tura yükselen Milliler, altın madalya hedefinde. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Boksta 3 madalya garantilenirken bir yandan Sultanlar da takip ediliyor. Peki; Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi: