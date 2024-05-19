Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
15:51
Filenin Sultanları puan durumu güncel || 2024 Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin Antalya etabında oynadığı ilk maçta Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, etaptaki 3. müsabakasında ise İtalya'ya 3-1 kaybetti. Ay Yıldızlılar, 4. ve son maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları puan durumu güncel sıralama ve maç sonuçları voleybol severler tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Filenin Sultanları puan durumu son dakika gelişmeleri…