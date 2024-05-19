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Haberler Galeri Filenin Sultanları puan durumu güncel || 2024 Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 15:51

Filenin Sultanları puan durumu güncel || 2024 Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin Antalya etabında oynadığı ilk maçta Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, etaptaki 3. müsabakasında ise İtalya'ya 3-1 kaybetti. Ay Yıldızlılar, 4. ve son maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları puan durumu güncel sıralama ve maç sonuçları voleybol severler tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Filenin Sultanları puan durumu son dakika gelişmeleri…

Filenin Sultanları puan durumu güncel || 2024 Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu tablosu son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin Antalya etabındaki 4'üncü ve son maçında Fransa ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Japonya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, ikinci maçta Hollanda'yı 3-1 mağlup etti, 3. maçta ise İtalya'ya 3-1 kaybederek ikinci yenilgisini aldı. Bu noktada Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu tablosu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Filenin Sultanları puan durumu güncel sıralama ve son durum…

Filenin Sultanları puan durumu güncel || 2024 Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

FİLENİN SULTANLARI KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

2024 Milletler Ligi'nde 3-2'lik set sonucunda Japonya'ya mağlup olan Filenin Sultanları, ikinci maçında Hollanda'yı 3-1'lik setler sonucunda mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

4 puanla 7. sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol takımımız bu akşam dördüncü maçında Fransa karşısına 3 puan için parkeye çıkacak.

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Filenin Sultanları puan durumu güncel || 2024 Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI

15 Mayıs: Japonya 3-2 Türkiye

16 Mayıs: Hollanda 1-3 Türkiye

18 Mayıs: İtalya 3-1Türkiye

Filenin Sultanları puan durumu güncel || 2024 Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

FİLENİN SULTANLARI 2024 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU

1-Polonya: 9

2-Brezilya: 9

3-Japonya: 8

4-Çin: 6

5-Kanada: 6

6-İtalya: 6

7-Türkiye: 4

Filenin Sultanları puan durumu güncel || 2024 Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

8-Sırbistan: 3

9-Dominik Cumhuriyeti: 3

10-ABD: 3

11- Almanya: 3

12- Hollanda: 3

13- Tayland: 0

14- Fransa: 0

15- Güney Kore: 0

16- Bulgaristan: 0

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