Filenin Sultanları puan durumu güncel || 2024 Milletler Ligi puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu tablosu son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin Antalya etabındaki 4'üncü ve son maçında Fransa ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Japonya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, ikinci maçta Hollanda'yı 3-1 mağlup etti, 3. maçta ise İtalya'ya 3-1 kaybederek ikinci yenilgisini aldı. Bu noktada Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu tablosu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, Filenin Sultanları puan durumu güncel sıralama ve son durum…