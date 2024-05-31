Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
07:43
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU SON TABLO || 2. galibiyet! Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Filenin Sultanları kalan maçları!
Filenin Sultanları puan durumu güncellendi. A Milli Kadın voleybol takımımız puan tablosunda yükselişe geçti. İlk haftası Antalya'da gerçekleşen karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Filenin Sultanları, 2. Hafta maçlarında 2'de 2 yaparak büyük başarı yakaladı. İlk olarak Almanya'yı 3-1 mağlup eden Milliler, daha sonrasında Sırbistan'ı da yenerek puan tablosunda sıralamasını yükseltti. Peki, A Milli Kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve kalan maçları!