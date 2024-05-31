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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU SON TABLO || 2. galibiyet! Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Filenin Sultanları kalan maçları!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 07:43

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU SON TABLO || 2. galibiyet! Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Filenin Sultanları kalan maçları!

Filenin Sultanları puan durumu güncellendi. A Milli Kadın voleybol takımımız puan tablosunda yükselişe geçti. İlk haftası Antalya'da gerçekleşen karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Filenin Sultanları, 2. Hafta maçlarında 2'de 2 yaparak büyük başarı yakaladı. İlk olarak Almanya'yı 3-1 mağlup eden Milliler, daha sonrasında Sırbistan'ı da yenerek puan tablosunda sıralamasını yükseltti. Peki, A Milli Kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve kalan maçları!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU SON TABLO || 2. galibiyet! Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Filenin Sultanları kalan maçları!

Filenin Sultanları toplamda çıktıkları 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak puan tablosunda yükselişe geçti. İlk hafta Antalya serüveninde 2 galibiyet alan Milliler, ABD turunda 2'de 2 yaparak büyük başarı elde etti, Şimdi ise gözler kalan maçlara çevrildi. Peki, Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları kalan maçları!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU SON TABLO || 2. galibiyet! Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Filenin Sultanları kalan maçları!

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

ALMANYA 1- 3 TÜRKİYE

SIRBİSTAN 1- 3 TÜRKİYE

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FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU SON TABLO || 2. galibiyet! Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Filenin Sultanları kalan maçları!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU SON TABLO

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayarak 5. sıradaydı, gerçekleşen Sırbistan maçı sonrasında 13 puana ulaşan takım sıralamada 4. sıraya yükseldi.

İşte, güncel tablo;

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU SON TABLO || 2. galibiyet! Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Filenin Sultanları kalan maçları!

KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN SIRALAMASI

1-Polonya: 18

2-Brezilya: 17

3-İtalya: 15

4-TÜRKİYE: 13

5-Çin: 12

6-Japonya: 12

7-Kanada:12

8-ABD: 9

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU SON TABLO || 2. galibiyet! Türkiye Milletler Ligi’nde kaçıncı sırada? Filenin Sultanları kalan maçları!

MİLLETLER LİGİ'NDE TÜRKİYENİN KALAN MAÇLARI

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya

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