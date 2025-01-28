Giriş Tarihi: 28.01.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
21:35
Futbol tarihinin en iyi 30 stadyumu belli oldu! Süper Lig'ten tek stat listede...
Futbol maçlarının oynandığı stadyumlar, taraftarlar ile tuttuklarımı takımı bir araya getiren en önemli bileşenler arasında yer alıyor. Tribünlerin coşkusunun sahaya yansıdığı, kulüplerin evi olan bu stadyumlar, futbolun olmazsa olmazı. İngiliz FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi 30 stadyumunu sıraladı. Listede, Süper Lig'den bir takıma da yer verildi. İşte dünyanın en iyi 30 stadyumunun yer aldığı dev liste...