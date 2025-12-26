Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 29 şüpheli gözaltına alındı! İşte o isimler...

TFF'DE GÖREVLİ BİR KİŞİ VAR

Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklu olan bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen yedi kişi, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan altı kişi, banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur hakkında da birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği belirtildi.