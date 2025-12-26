Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 29 şüpheli gözaltına alındı! İşte o isimler...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:02

Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER
"Futbolda Bahis Soruşturması" yeni bir operasyonla devam etti. Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımlarının maçlarına "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadıkları saptanan 14 futbolcunun da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

"Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında yeni bir operasyon daha düzenlendi. MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ele geçen dijital dokümanların incelenmesi neticesinde üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımlarının maçlarına "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadıkları saptanan 14 futbolcunun da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

TFF'DE GÖREVLİ BİR KİŞİ VAR

Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklu olan bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen yedi kişi, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan altı kişi, banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur hakkında da birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği belirtildi.

İŞTE BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda, Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ

Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

Doğukan Çınar – Futbolcu

Ergün Nazlı – Futbolcu

Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

Furkan Demir – Futbolcu

Gökhan Payal – Futbolcu

Hamit Bayraktar – Futbolcu

Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

İbrahim Yılmaz – Futbolcu

İlke Tankul – Futbolcu

İsmail Karakaş – Futbolcu

Mert Aktaş – Futbolcu

Tufan Kelleci – Futbolcu

Erden Timur – İş Adamı

Figen Özkaya – Emekli

Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

Enes Bartan – Tutuklu

Hakan Çakır – Memur

Serhat Ölmez – Büro İşçisi

Umut Esel – Şirket Ortağı

Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı