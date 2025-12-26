Haberler
Galeri
Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 29 şüpheli gözaltına alındı! İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:02
Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 29 şüpheli gözaltına alındı! İşte o isimler...
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları da yer aldı. İşte gözaltına alınan isimlerin listesi...