Giriş Tarihi: 02.10.2025 18:23
Futbolun kalbinde katil İsrail’e protesto! Men edilmesi için Wembley Stadı'na yürüdüler…
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı önünde toplanan bir grup, "İsrail'i FIFA'dan atın", "Filistin'e adalet", "İsrail'i boykot edin", "Yaşasın özgür Filistin" sloganları ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. Protestoya katılan Dominic, "Bütün dünya sarsılıyor, inanamıyoruz. Olanlar vicdanlara sığmaz. Bir futbol taraftarı olarak, İsrail'in FIFA'dan men edilmesini görmek istiyoruz" dedi. İşte detaylar...