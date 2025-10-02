Futbolun kalbinde katil İsrail’e protesto! Men edilmesi için Wembley Stadı’na yürüdüler…

Dominic, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırmasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Yaptıkları şeyler beni çok endişelendiriyor. Bunun utanılacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun skandal olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de Gazze topraklarına yardım ulaştırmaya çalışıyor olan bir grup insani yardım gönüllüsü var, orada açlık çeken çocuklar, yiyeceksiz çocuklar, her gün yemek bulmakta zorlanan insanlar var.