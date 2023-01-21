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Haberler Galeri Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler
Giriş Tarihi: 21.01.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 12:25

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler

Süper Lig 2. Devre başladı. İlk devrede mücadelesini koruyup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. 42 puanla ikinci devreye lider olarak giren sarı kırmızılıların ikinciyle arasında 4 puan fark yer alıyor. Galibiyet zincirine bir yenisini daha eklemek isteyen takım, puan farkını da açmak istiyor. Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda sorusu maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenlerin gündeminde. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ilk 11 bilgisi…

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11’ler

Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın ile takip edilecek. Teknik adamlar Okan Buruk ve Nuri Şahin mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı ekibin evinde; Ali Sami Yen'de oynanacak Süper Lig karşılaşmasında hedef puan farkını açmak ve yükselmek olacak. Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Canlı maç izle ekranı şifresiz seçenekleri ile araştırılıyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte, ilk 11 ve canlı yayın bilgisi…

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11’ler

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 20. Haftada 2. Devre karşılaşmalarına başladı. Ligde ikinci yarının ilk mücadelelerinden olacak Galatasaray Antalya maçı 21 Ocak Cumartesi (bugün) oynanacak.

Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11’ler

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Antalyaspor maçı ve diğer Süper Lig maçları beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Emre), Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Soner, Ndao, Larsson, Doğukan, Sinan Gümüş

Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11’ler

35 YILIN EN İYİSİ

Üst üste 11 maçı kazanan Galatasaray, son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine imza attı. Sarı-kırmızılılar, 1988 senesinde resmi karşılaşmalarda 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 müsabakası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini kazanan Aslan, 1988-1989'da ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

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