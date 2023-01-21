Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11’ler

Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın ile takip edilecek. Teknik adamlar Okan Buruk ve Nuri Şahin mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı ekibin evinde; Ali Sami Yen'de oynanacak Süper Lig karşılaşmasında hedef puan farkını açmak ve yükselmek olacak. Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Canlı maç izle ekranı şifresiz seçenekleri ile araştırılıyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte, ilk 11 ve canlı yayın bilgisi…