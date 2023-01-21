Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11’ler

Süper Lig 2. Devre başladı. İlk devrede mücadelesini koruyup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. 42 puanla ikinci devreye lider olarak giren sarı kırmızılıların ikinciyle arasında 4 puan fark yer alıyor. Galibiyet zincirine bir yenisini daha eklemek isteyen takım, puan farkını da açmak istiyor. Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda sorusu maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenlerin gündeminde. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ilk 11 bilgisi…