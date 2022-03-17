UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, La Liga ekibi Barcelona'yı 0-0'ın rövanşında sahasında ağırlayacak. Grup aşamasını namağlup bir şekilde lider tamamlayan temsilcimiz, dünya devi Barcelona ile Nou Camp'ta dişe dişe bir mücadele verdi ve umudunu İstanbul'daki karşılaşmaya taşıdı. Şimdi ise gözler oynanacak rövanş mücadelesine çevrildi. Futbolseverler, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi (Barça GS) Barcelona Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?