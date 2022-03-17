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Haberler Galeri Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı bu akşam saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.03.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:35

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı bu akşam saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, La Liga ekibi Barcelona'yı 0-0'ın rövanşında sahasında ağırlayacak. Grup aşamasını namağlup bir şekilde lider tamamlayan temsilcimiz, dünya devi Barcelona ile Nou Camp'ta dişe dişe bir mücadele verdi ve umudunu İstanbul'daki karşılaşmaya taşıdı. Şimdi ise gözler oynanacak rövanş mücadelesine çevrildi. Futbolseverler, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi (Barça GS) Barcelona Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı bu akşam saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?

HAYDİ GALATASARAY! UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz rövanş mücadelesinde Galatasaray Barcelona ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak kritik mücadelede aslan dev rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükselmek istiyor. Bilindiği üzere Nou Camp'ta oynanan Barcelona Galatasaray maçı 0-0 eşitlikle sonuçlanmış ve temsilcimiz zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi başarmıştı. Peki, Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte BARÇA GS maçı detayları;

GALATASARAY BARCELONA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşı karşıya gelecek Galatasaray Pazartesi günü oynadığı derbide iyi bir futbol oynayarak taraftarını mutlu etti. Zorlu rakibi karşısında da kazanmak isteyen Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.

Peki, UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İşte BARÇA GS maçı detayları;

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı bu akşam saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu 90 dakika 17 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İşte Galatasaray Barcelona maçı muhtemel 11'leri;

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Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı bu akşam saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?

GALATASARAY: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed,

BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang

Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı bu akşam saat kaçta yayınlanacak, hangi kanalda?

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Konuk ekip Barcelona'da adı UEFA'ya verilen listee yer almayan Dani Alves dışında, sakatlıkları bulunan Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alex Balde takımlarına destek veremeyecekler.

Temsilcimiz Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

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