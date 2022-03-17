HAYDİ GALATASARAY! UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz rövanş mücadelesinde Galatasaray Barcelona ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak kritik mücadelede aslan dev rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükselmek istiyor. Bilindiği üzere Nou Camp'ta oynanan Barcelona Galatasaray maçı 0-0 eşitlikle sonuçlanmış ve temsilcimiz zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi başarmıştı. Peki, Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte BARÇA GS maçı detayları;

GALATASARAY BARCELONA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşı karşıya gelecek Galatasaray Pazartesi günü oynadığı derbide iyi bir futbol oynayarak taraftarını mutlu etti. Zorlu rakibi karşısında da kazanmak isteyen Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.

Peki, UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İşte BARÇA GS maçı detayları;