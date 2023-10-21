Giriş Tarihi: 21.10.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 15:25

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'i konuk edecek. Ali Sami Yen'de oynanacak maça Bayern Münih birçok sakatla uğraşırken, Serge Gnabry, Guerreiro, Mazraoui ve Upamecano'dan yoksun çıkması bekleniyor. Maç hakkında, "Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?" araştırmaları yapılıyor. Okan Buruk'un takımı, başarılı başlangıcına devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, konu hakkında detaylar