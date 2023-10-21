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Haberler Galeri Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.10.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 15:25

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'i konuk edecek. Ali Sami Yen'de oynanacak maça Bayern Münih birçok sakatla uğraşırken, Serge Gnabry, Guerreiro, Mazraoui ve Upamecano'dan yoksun çıkması bekleniyor. Maç hakkında, "Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?" araştırmaları yapılıyor. Okan Buruk'un takımı, başarılı başlangıcına devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, konu hakkında detaylar

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz, gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi karşılaşması 24 Ekim 2023 Salı günü saat 19:45'te oynanacak

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Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi müsabakası Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi müsabakası Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda?

GALATASARAY CEPHESİ

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeyse çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubun ikinci sırasında yer alıyor.

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