Giriş Tarihi: 18.02.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
08:16
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de GS - FB derbisi heyecanı!
Süper Lig'de futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor! Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun en kritik maçlarından birinde karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu dev mücadelede takımlar, üç puan için sahaya çıkacak. Galatasaray 63 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 57 puanla takibini sürdürüyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...