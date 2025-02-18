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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de GS - FB derbisi heyecanı!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 08:16

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de GS - FB derbisi heyecanı!

Süper Lig'de futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor! Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun en kritik maçlarından birinde karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu dev mücadelede takımlar, üç puan için sahaya çıkacak. Galatasaray 63 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 57 puanla takibini sürdürüyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de GS - FB derbisi heyecanı!

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yön verecek bu dev karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Taraftarlar, maçın tarihini ve yayın bilgilerini araştırırken, derbi öncesi takımların son durumu da dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de GS - FB derbisi heyecanı!

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de GS - FB derbisi heyecanı!

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanması beklenirken henüz kanalın o tarih için yayın akışı netleşmedi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de GS - FB derbisi heyecanı!

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi henüz açıklanmadı; ancak maçın hakemi, karşılaşmaya yakın bir tarihte resmi olarak duyurulacaktır.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de GS - FB derbisi heyecanı!

GALATASARAY -FENERBAHÇE DERBİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Süper Lig'de devlerin derbisine sahne olacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını biletleri henüz satışa çıkmadı.

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