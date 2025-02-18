Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de GS - FB derbisi heyecanı!

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yön verecek bu dev karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Taraftarlar, maçın tarihini ve yayın bilgilerini araştırırken, derbi öncesi takımların son durumu da dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...