Galatasaray Fenerbahçe maçı bileti al! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkacağı tarih geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. On binlerce taraftarın heyecanla beklediği gün geldi. ''Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?'' soruları yanıt buldu. İki ezeli rakip, şampiyonluk yarışında bu sezon son kez karşılaşıyor. Sarı kırmızılı takım puan durumu tablosunda ilk sırada yer alırken ikincilik koltuğunda ise Fenerbahçe yer alıyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ve merak edilenler.