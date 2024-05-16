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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe maçı bileti al! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:41

Galatasaray Fenerbahçe maçı bileti al! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkacağı tarih ve fiyatları ile binlerce taraftarın gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 37. Haftasında oynanacak dev derbi maçına sayılı günler kaldı. Ligde 99 puanla zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, derbide kazanır veya beraberlik alırsa şampiyon olacak. Sınırlı sayıdaki biletlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Bu kapsamda ise "Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı derbi bilet fiyatları ve detaylar.

Galatasaray Fenerbahçe maçı bileti al! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkacağı tarih geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. On binlerce taraftarın heyecanla beklediği gün geldi. ''Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?'' soruları yanıt buldu. İki ezeli rakip, şampiyonluk yarışında bu sezon son kez karşılaşıyor. Sarı kırmızılı takım puan durumu tablosunda ilk sırada yer alırken ikincilik koltuğunda ise Fenerbahçe yer alıyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ve merak edilenler.

Galatasaray Fenerbahçe maçı bileti al! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası derbi mücadelesine sahne olacak. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 19 Mayıs 2024 Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak. Dev derbi saat 19.00'da başlayacak.

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Galatasaray Fenerbahçe maçı bileti al! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Şampiyonluk yarışını belirleyecek maçın biletleri satışa çıktı. Galatasaray resmi sitesinden biletlerin çıkış tarihi ve fiyatını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ''Maçın biletleri 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00'da sadece passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunulacaktır.

Sınırlı sayıda biletler, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00'de GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat:11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı bileti al! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

TRANSFERE KAPALI OLACAK

Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarlarımızın mağdur olmaması adına, Fenerbahçe karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapalı olacaktır.

Galatasaray Fenerbahçe maçı bileti al! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Premium: 30.000 TL

Delux: 27.500 TLLux: 26.000 TL

Classic 25.000 TL

Kategori 1: 15.000 TL

Kategori 2 : 12.000 TL

Kategori 3 : 10.000 L

Kategori 4 : 8.000 TL

Kategori 5: 7.000 TL

Kategori 6: 5.000 TL

Kategori 7: 4.000 TL

Kategori 8: 1.400 TL

Kategori 9: 1.300 TL

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