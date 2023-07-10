Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 10.07.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 12:04

Galatasaray Kisvarda maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, Hull City mücadelesinin ardından ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, GS Kisvarda maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler…