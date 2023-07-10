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Haberler Galeri Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 12:04

Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Kisvarda maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, Hull City mücadelesinin ardından ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, GS Kisvarda maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler…

Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda? Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Kisvarda maçı için heyecan dorukta! Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı takım, Kisvarda FC ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Macaristan temsilcisi ile kariyerinde ilk kez karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi gücünü deneyecek. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS Kisvarda maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda? Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY KİSVARDA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Kisvarda FC ile karşı karşıya gelecek.

Merak konusu olan Galatasaray Kisvarda maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

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Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda? Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY KİSVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kisvarda maçı, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü (bugün) oynanacak.

Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda? Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY KİSVARDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı GS TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray Kisvarda maçı hangi kanalda? Galatasaray Kisvarda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY KİSVARDA MAÇI CANLI İZLE

https://www.youtube.com/c/galatasaray

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