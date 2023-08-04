Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda?

Galatasaray NK Olimpija maçı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak. Zalgiris karşısında rövanşı da alarak bir üst tura yükselen Süper Lig şampiyonu Galatasaray Slovenyalı ekip NK Olimpija Ljubljana karşısında mücadele edecek. Play-off turuna adını yazdırmak isteyen sarı lacivertliler için heyecan dorukta. ''Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta'' soruları yanıt aramaya başladı. Taraftarlar şifresiz canlı maç izle ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'i…