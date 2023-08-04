Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 13:03

Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda?

Galatasaray NK Olimpija maçı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak. Zalgiris karşısında rövanşı da alarak bir üst tura yükselen Süper Lig şampiyonu Galatasaray Slovenyalı ekip NK Olimpija Ljubljana karşısında mücadele edecek. Play-off turuna adını yazdırmak isteyen sarı lacivertliler için heyecan dorukta. ''Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta'' soruları yanıt aramaya başladı. Taraftarlar şifresiz canlı maç izle ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'i…

Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda?

Galatasaray NK Olimpija maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler temsilcimiz Galatasaray'ın 3. Ön eleme turundaki performansını takip etmeye hazırlanıyor. İlk elemelerde iddialı skorlar kaydeden Aslan, bu kez NK Olimpija Ljubljana karşısında olacak. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, muhtemel 11 ile karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda?

GALATASARAY NK OLIMPIJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında NK Olimpija Ljubljana karşısında. İşte, Galatasaray NK Olimpija maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı hakkında tüm merak edilenler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda?

GALATASARAY NK OLIMPIJA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray NK Olimpija maçı 3. ön eleme maçı tarihi ve saati henüz netleşmedi.

Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda?

GALATASARAY NK OLIMPIJA MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadenin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Galatasaray NK Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 3. ön elemede karşılaşacağı Olimpija Ljubljana takımını geçmesi halinde play-off turuna yükselecek.

Şampiyonlar Ligi play-offlarına yükselmesi halinde Galatasaray, Antwerp ya da aşağıdaki eşleşmelerin galiplerinden biriyle karşılaşacak.

Rakow-Aris Limasol
S.Bratislava-Maccabi Haifa
Klaksvik–Molde

SON DAKİKA