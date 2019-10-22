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- maçından kareler

, A Grubu 3. maçında 'i konuk ediyor. Grubun 1'er puanlı iki takımını karşı karşıya getiren ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya dair objektiflere yansıyan tüm kareleri galerimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 22:50
Galatasaray - Real Madrid maçından kareler
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Galatasaray - Real Madrid maçından kareler
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Galatasaray - Real Madrid maçından kareler
Galatasaray - Real Madrid maçından kareler
Galatasaray - Real Madrid maçından kareler
Galatasaray - Real Madrid maçından kareler
Galatasaray - Real Madrid maçından kareler
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