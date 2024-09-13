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Haberler Galeri Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? (Muhtemel İlk 11'ler)
Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 06:26

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? (Muhtemel İlk 11'ler)

Süper Lig'in beşinci haftasında Galatasaray, kendi evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk üç maçı kazanan sarı kırmızılar taraftarı önünde galip gelerek 3 puanı cebine koyup dörtte dört yapmak istiyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Rizespor karşılaşmasına ilişkin son bilgiler…

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Muhtemel İlk 11’ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı ve Galatasaray'a konuk olduğu son 4 maçı kaybetti. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Muhtemel İlk 11’ler

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Muhtemel İlk 11’ler

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Muhtemel İlk 11’ler

GALATASARAY LİGDE KAYIPSIZ YOLUNA DEVAM EDİYOR!

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk üç maçı kazanan Galatasaray, 2009/10'dan bu yana ilk kez bir lig sezonuna dörtte dört yaparak başlamayı istiyor.

Sarı-kırmızılıların, Çaykur Rizespor'u konuk ettiği son üç lig karşılaşması toplam 21 gole sahne oldu.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Muhtemel İlk 11’ler

ÇAYKUR RİZESPOR'UN SON DURUMU!

İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olduğu son 4 maçı kaybetti.

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