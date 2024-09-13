Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? (Muhtemel İlk 11'ler)

GALATASARAY LİGDE KAYIPSIZ YOLUNA DEVAM EDİYOR!

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk üç maçı kazanan Galatasaray, 2009/10'dan bu yana ilk kez bir lig sezonuna dörtte dört yaparak başlamayı istiyor.

Sarı-kırmızılıların, Çaykur Rizespor'u konuk ettiği son üç lig karşılaşması toplam 21 gole sahne oldu.