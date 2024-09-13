Giriş Tarihi: 13.09.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
06:26
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? (Muhtemel İlk 11'ler)
Süper Lig'in beşinci haftasında Galatasaray, kendi evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk üç maçı kazanan sarı kırmızılar taraftarı önünde galip gelerek 3 puanı cebine koyup dörtte dört yapmak istiyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Rizespor karşılaşmasına ilişkin son bilgiler…