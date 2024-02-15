GALATASARAY- SPARTA PRAG maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda yayında? Maçın hakemi ve muhtemel 11’ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçları kapsamında Sparta Prag'ı RAMS Park'ta konuk ediyor. Bu nefes kesen mücadele için tüm taraftarlar heyecanla bekliyor. Grup aşamasında 2 mağlubiyeti bulunan Sparta Prag, rakiplerine toplam 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Galatasaray - Sparta Prag maçının detayları belli oldu.