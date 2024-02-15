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Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:38

GALATASARAY- SPARTA PRAG maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda yayında? Maçın hakemi ve muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde play- off turu heyecanı devam ediyor. Bu akşam Galatasaray ve Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Sparta Prag'ı ağırlayacağı zorlu maç öncesi taraftarlar "Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda" olduğunu öğrenmek için araştırmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. olarak bititren sarı kırmızılı takım Avrupa macerasına bu maçla devam ediyor. Peki, Galatasaray- Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar

GALATASARAY- SPARTA PRAG maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda yayında? Maçın hakemi ve muhtemel 11’ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçları kapsamında Sparta Prag'ı RAMS Park'ta konuk ediyor. Bu nefes kesen mücadele için tüm taraftarlar heyecanla bekliyor. Grup aşamasında 2 mağlubiyeti bulunan Sparta Prag, rakiplerine toplam 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. Galatasaray - Sparta Prag maçının detayları belli oldu.

GALATASARAY- SPARTA PRAG maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda yayında? Maçın hakemi ve muhtemel 11’ler

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçlarında Sparta Prag'ı konuk ediyor.

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak.

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GALATASARAY- SPARTA PRAG maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda yayında? Maçın hakemi ve muhtemel 11’ler

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Sparta Prag maçı Exxen üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Rövanş mücadelesi ise 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

GALATASARAY- SPARTA PRAG maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda yayında? Maçın hakemi ve muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sparta Prag karşısında Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

GALATASARAY- SPARTA PRAG maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda yayında? Maçın hakemi ve muhtemel 11’ler

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray'ın Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

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