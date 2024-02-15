GALATASARAY- SPARTA PRAG maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda yayında? Maçın hakemi ve muhtemel 11’ler

Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:38
UEFA Avrupa Ligi'nde play- off turu heyecanı devam ediyor. Bu akşam Galatasaray ve Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Sparta Prag'ı ağırlayacağı zorlu maç öncesi taraftarlar "Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda" olduğunu öğrenmek için araştırmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. olarak bititren sarı kırmızılı takım Avrupa macerasına bu maçla devam ediyor. Peki, Galatasaray- Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar