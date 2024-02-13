Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:56
Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı
Galatasaray Sparta Prag karşılaşmasında geri sayım başladı. Sarı kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çek ekip ile karşı karşıya geliyor. Daha önce 4 kez rakip olan iki takımdan Aslan, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tüm bilgiler...