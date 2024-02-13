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Haberler Galeri Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:56

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray Sparta Prag karşılaşmasında geri sayım başladı. Sarı kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çek ekip ile karşı karşıya geliyor. Daha önce 4 kez rakip olan iki takımdan Aslan, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tüm bilgiler...

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları taraftarların gündeminde. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçlarını oynayacak. İlk ve rövanş maçları ardından turu atlayan takımlar belli olacak. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati takip ediliyor. Muhtemel 11'ler de en çok araştırılanlar arasında. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Heyecanlı mücadele saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak.

Rövanş maçları ise 22 Şubat günü oynanacak.

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Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galataray Sparta Prag karşılaşmasının yayıncı kuruluşu Exxen olacak.

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ HAZIRLIĞINDA!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı

Öte yandan Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech ise kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

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