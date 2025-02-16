Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
09:28
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI! AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rövanş mücadelesinde, deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgi aldığı AZ Alkmaar'ı İstanbul'da konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takım, taraftarının coşkulu desteğiyle Avrupa'da yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Temsilcimiz, bu kritik 90 dakikada ev sahibi avantajını kullanarak turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bu kritik mücadeleye dair tüm detaylar: