Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI! AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:28

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI! AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rövanş mücadelesinde, deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgi aldığı AZ Alkmaar'ı İstanbul'da konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takım, taraftarının coşkulu desteğiyle Avrupa'da yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Temsilcimiz, bu kritik 90 dakikada ev sahibi avantajını kullanarak turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bu kritik mücadeleye dair tüm detaylar:

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI! AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rövanş mücadelesinde AZ Alkmaar'ı İstanbul'da konuk ediyor. İlk maçtaki 4-1'lik mağlubiyetin ardından, İstanbul'da taraftarının desteğiyle güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar güçlü rakibine karşı galibiyet almayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? te bu heyecan dolu mücadeleye dair tüm detaylar.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI! AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI! AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI! AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA'DA SON 5 MAÇINI KAZANAMADI
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı.

"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı.

Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇI! AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 6 deplasman maçından da galip dönemedi.

Bu sezon dış sahada UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Young Boys'a 3-2 yenilen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Normal sezonun son maçında dış sahada Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, son olarak ikinci kez konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi.

SON DAKİKA