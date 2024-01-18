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Haberler Galeri Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? || Ziraat Türkiye Kupası
Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 07:28

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? || Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Ümraniyespor karşılaşması yaşanacak. ZTK 5. turunda sarı kırmızılı ekip, 1. lig ekibinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Daha önce tarihinde 3 kez bir araya gelen iki takımın mücadelesi Galatasaray'ın 2 galibiyeti ile son buldu. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın ilk 11 kadrosu!

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? || Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Galatasaray Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı ekip, rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Müsabaka için geri sayıma başlayan taraftarlar heyecanla maç saatini bekliyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? || Ziraat Türkiye Kupası

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

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Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? || Ziraat Türkiye Kupası

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? || Ziraat Türkiye Kupası

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

DAVİNSON SANCHEZ DÖNÜYOR

Son 7 Süper Lig maçında oynayamayan Sanchez, Ümraniyespor mücadelesinde görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? || Ziraat Türkiye Kupası

GALATASARAY 5. TURDA DAHİL OLDU

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.

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