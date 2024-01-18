Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? || Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Galatasaray Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı ekip, rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Müsabaka için geri sayıma başlayan taraftarlar heyecanla maç saatini bekliyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?