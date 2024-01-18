Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
07:28
Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? || Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Ümraniyespor karşılaşması yaşanacak. ZTK 5. turunda sarı kırmızılı ekip, 1. lig ekibinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Daha önce tarihinde 3 kez bir araya gelen iki takımın mücadelesi Galatasaray'ın 2 galibiyeti ile son buldu. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın ilk 11 kadrosu!